شكرا لقرائتكم خبر عن توتا: حب الناس ساعدنى على الاستشفاء.. ومونتير صور مشاهد بدلا منى فى "الدعوة عامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قص الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" تفاصيل رحلة علاجه عقب إجرائه عملية قلب مفتوح، خلال استضافته فى برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى.

ووجه محمد عبد الرحمن "توتا" الشكر لكل أطبائه الذين ساعدوه للمرور بسلام من أزمته الصحية ، وقال: "حب الناس ساعدنى على الاستشفاء".

كما كشف أن مونتير فيلم "الدعوة عامة" صوّر مشاهد فى العمل بدلا منه بسبب مرضه، خلال مكوثه فى المستشفى لإجراء عملية القلب المفتوح .

كما كشف أن أمه دائما ما تدعى له قبل أى عمل، مضيفا أن فتح صفحة مع نفسه، قائلا: "بدأت أكون أهدى فى الشغل وماتعصبش، وزودت معلوماتى الطبية، ولازم اتبسط وأنزل اتمشى، وأحافظ على أكلى، وأحمد ربنا على كل النعم اللى أنا فيها".