شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل أزمته الصحية: القلب كان شغال بنسبة 33% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قص الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" تفاصيل رحلة علاجه عقب إجرائه عملية قلب مفتوح، خلال استضافته فى برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى

وقال "عبد الرحمن" إن القصة بدأت منذ فترة كبيرة، حيث كان يشعر بتعب وآلام متفرقة، لكن كعادة الكثير من المصريين كان يتجاهلها مفضلًا عدم الذهاب للأطباء، لكن حين عاد ذات يوم من تصوير فيلم "الدعوة عامة"، وجد نفسه متعبًا بدرجة كبيرة، مضيفا: "حسيت إن صدري تقيل كده تعبت.. وقعدت أكح بشكل متواصل ورا بعض ومكنتش قادر.. قلت لا هروح مستشفى بقي.. لأن الأكسجين قل وضربات قلبي سريعة".

وتابع: "روحت ظبطولي الأكسجين وتاني يوم عندي تصوير قالوا لي مش هينفع تخرج النهاردة هتخرج بكرة قلت تمام، لحد العصر كان الأكسجين رجع تاني والدنيا جميلة، فجأة الدكتور قالهم لزيادة الاطمئنان اعملوا له إيكو على القلب.. فاكتشفنا إن القلب شغال بنسبة 33% بس، قالوا لي لازم تعمل قسطرة استكشافية عملوها وقالي لازم عملية قلب مفتوح.. أول ما قالى اتخضيت لكن فضلت أقول الحمد لله".

وأضاف: "اللي حصلي كان حاجة كبيرة أوي بس ربنا عداها بردًا وسلامًا، خاصة إن أنا كمان كنت مدخن.. يعني عندي عادة سيئة".

واختتم: "العملية استغرقت 7 ساعات ، كان عندى انسداد فى 3 شرايين"