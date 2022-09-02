شكرا لقرائتكم خبر عن "توتا" يفقد الكثير من الوزن بعد أزمته الصحية خلال استضافته فى "معكم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" فى برنامجها "معكم"، وظهر توتا فاقدا الكثير من وزنه فى أول ظهور له بعد إجرائه عملية قلب مفتوح .

وقال منى الشاذلى فى تقديم الفنان محمد عبد الرحمن بداية الحلقة: "فى الوقت اللى كان مستنى عرض فيلمه الجديد "الدعوة عامة" كان فى المستشفى، الدكتور شاف الآشعة دخله غرفة العمليات، كل اللى يعرفوه دعوا له بالشفاء، ويرجعه لأهله وجمهوره بألف سلامة، لأنه إنسان محبوب".



توتا



توتا

كان الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" قد كشف لليوم السابع عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا نتيجة انسداد في شرايين في القلب وأجرى عملية "قلب مفتوح" والتي كللت بالنجاح قائلاً: "بفضل الله عديت الفترة اللى فاتت من التعب، وأنا اكتشفت هذا المرض بالصدفة".