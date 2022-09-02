شكرا لقرائتكم خبر عن أميمة طالب تطرح ألبومها الغنائى "بورتوجور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة أميمة طالب، منذ قليل ألبومها الغنائى الجديد "بورتوجور"، بعد أيام من طرح ڤيديو كليب أغنية "مرجيحة" على موقع الڤيديوهات "يوتيوب" من كلمات الشاعر فيصل السديرى، ألحان سهم، توزيع وتريات عصام الشرايطى، ومن إخراج جوليان تورس.

جدير بالذكر أن ألبوم "بورتوجور 2022" يضم 18أغنية وهى:

أغنية "أما أكون وأما أكون" كلمات ود، وألحان عزوف، توزيع: عصام الشرايطي

أغنية "يا حب يا حرب"كلمات ود، ألحان عزوف، توزيع موسيقى ووتريات خالد عز.

أغنية "يالله سهرني" كلمات: الأمير د. سعود بن عبدالله، ألحان : محمود خيامي، توزيع موسيقي ووتريات : خالد عز

أغنية "مادريت" كلمات الأمير د. سعود بن عبدالله، ألحان: رابح صقر، توزيع: بشار سلطان.

أغنية "خذني" كلمات تركي، ألحان سهم، توزيع موسيقي المايسترو مدحت خميس.

أغنية "مرجيحة" كلمات فيصل السديري، ـلحان سهم، توزيع عصام الشرايطي.

أغنية "لا أكثر" كلمات فيصل السديري، ألحان سهم، توزيع: عمر الصباغ.

أغنية "رحمة" كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، ألحان سهم، توزيع موسيقى ووتريات خالد عز.

أغنيه "ولا تحزن" كلمات فيصل العطاوى، ألحان سهم، توزيع موسيقى ووتريات: خالد عز.

أغنية "أخافك" كلمات: فهد عافت، ألحان : سهم، توزيع : بشار سلطان

أغنية "فرص فاتت" كلمات: فيصل السديري، ألحان :سهم توزيع : عمر الصباغ.

أغنية "سكتوني" كلمات / قوس، الحان / سهم، توزيع : عمر الصباغ.

أغنية "ناسي حبي" كلمات: الجادل،الحان : سهم، توزيع : رافت

أغنية "لي مكانه" كلمات / مزيد، ألحان / راكان، توزيع موسيقي و وتريات : خالد عز

أغنية "و لاهم يحزنون" كلمات ود، الحان : عزوف، توزيع : عصام الشرايطي .

أغنية "دعيت الله" كلمات ‪. يم، الحان عبد القادر هدهود ، توزيع بشار سلطان

أغنية (Pour Toujours)كلمات ‪: توفيق المغربي الجوكر، الحان سهم، توزيع عصام الشرايطي

أغنية "الله جابك"، ألحان سهم، كلمات قوس، توزيع موسيقى : هشام السكران.