شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح التجريبي يكرم 5 رموز مسرحية من مصر والسعودية وتونس وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل إفتتاح الدورة 29 التي أقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية خمسة من القامات المسرحية في العالم، والذين أثروا الساحةَ المسرحية العالمية بالتجاربِ الفنية المؤثرة والمُلهمة، وهم الفنان الأنور الشعافي، وهو مخرجٌ و سينوغراف، مؤسس المهرجانَ الوطني لمسرح التجريب بمحافظة مدنين التونسية، و مديرمؤسس لمركز الفنون الدرامية بها، وأخرج الكثيرَ من الأعمال المسرحيةِ التجريبية ، ومن المملكة العربية السعودية كرم المهرجان الكاتب فهد ردة الحارثي وهو مخرجٌ مسرحيٌ سعودي، من مواليد مدينة الطائف ، وأحد أهم رواد حركة التجديد في المسرح السعودي، عضوٌ مؤسس لموقع مسرح الطائف .

و من مصر كرم اسم الراحل الكبير الدكتور كمال عيد أستاذ التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون، كما أسس قسمَ الفنونِ المسرحية فى جامعة بابل، وأخرج العديد من المسرحيات منها : "شفيقة ومتولي"، و"الضفادع"، وكتبَ الكثيرَ من الأبحاثِ والكتبِ والترجمات منها: "المسرحُ الاشتراكي، فلسفةُ الأدبِ والفن، جمالياتُ الفنون، مشكلات الدراما الاشتراكية، علمُ المجال المسرحي"، بالإضافِة إلى ترجمة مسرحية "الناووس" ونصوص تجريبية من المسرح المجري، كما نالَ العديدَ من الجوائز والتكريمات كان آخرها جائزةُ الدولةِ التقديرية لعام 2018، وتم تكريمه من الهيئة العربية للمسرح.

ومن مصر كرم أيضا المخرج الفنان انتصار عبد الفتاح، الحاصل على العديد من الجوائز المحليِة والدولية، والمشارك بالعديد من العروض في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بعرض"الدربكة" والذي إختير لتقديمة في الدورة الأولى للمهرجان، وعرض "ترنيمة 1 " في افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان ،وعرض " كونشرتو " ، والذي قُدم في الدورة السادسة للمهرجان ، وعرض "سوناتا "الذي مثل مصَر في المهرجان عام 1995 ، وعرض مخده الكحل، والذي حصل عام 1998 على جائزة أفضل عرض متكامل،كما فاز بجائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان قرطاج الدولي المسرحي عام 2000.

ومن كندا كرم المهرجان الفنان والمخرج والمنتج الكبير دومينيك شامبين ، الذي أخرج العديد من، العروض المسرحية باللغتن الإنجليزية والفرنسية كما أخرجَ العديد من عروض سيرك الشمس بكندا والعديد من الأعمال في مسارح لاس فيجاس، ويحاضُر في معهد الدراما بكندا، والكونسيرفيتوار وحصل علي العديد من الجوائز العالمية في الإخراج والكتابة.