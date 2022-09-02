شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال كلمتها بحفل إفتتاح الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: السادة ضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، سعدنا بحضوركم البهيّ، وأهلاً ومرحباً بجميع الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان، والتي نتطلع للاستمتاع بإبداعاتها على مدار أيام المهرجان، ونرحب بكم في يوم يجتمع فيه المجرِّبون، كي يقدموا إبداعات تخرج عن الثابت المستقر وتتحاور مع خيالات طامحة لتحقيق الدهشة وأَسْر الأذهان ، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سعينا لدعوة أهم العروض المسرحية التي تساير أحدث تيارات التجريب المسرحيّ، كما حرصنا على استقدام مدربين من بلادٍ ومدارسَ مسرحيةٍ مختلفة في غالبية عناصر العرض المسرحي.

وأضافت وزيرة الثقافة: لقد استقدم المهرجان فعالياتٍ مهمةً تسعى للتأثير في مسيرة المسرح لا في مصرَ بمدنِها المختلفة فحسب، بل في كلِّ أنحاء الوطن العربي، ولقد شهدت مشروعاتُ التأليف والترجمة طفرةً كبيرةً تتعلق بمحور هذه الدورة، وهو التجريبُ المسرحي والتطور التكنولوجي، كما أطلق المهرجانُ مشروعًا لنشر الرسائل العلمية التي تناقش محور الدورة، وأخيرًا اهتم المهرجان بالتنسيق بين المهرجانات العربية فأطلق مشروعَ شبكةِ المهرجانات العربية الذي نأمل أن يمثل نقطةَ انطلاقٍ من أجل توحيد الجهود لتحقيق حالةٍ مسرحيةٍ تساير كلَّ المتغيرات العصرية،وأخيراً وليس آخراً نعلن افتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك ،و تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.