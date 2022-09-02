شكرا لقرائتكم خبر عن جمال ياقوت: مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى خلال حفل افتتاح الدورة 29 من المهرجان: في البداية أتقدم بالشكر للجنة العليا للمهرجان ولمديري المهرجان الدكتور محمد الشافعي، والفنان سعيد قبيل، ولكل من ساهم فى ظهور تلك الدورة.

وأضاف ياقوت: كان مهم بالنسبة لنا استعادة فكرة أن المهرجان هو مهرجان كل المصريين، فعدنا للعادة الجميلة منذ أيام الدكتور فوزي فهمي، وهي أننا نذهب بالعروض للمحافظات ولم يتردد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعمنا، وهذا العام سنكمل ما بدأناه العام الماضي في نادي المسرح التجريبي لنجوب 12 محافظة، أما المشروع الثاني هو نشر الرسائل العلمية وتقدم لها 65 مشروعا، نشر منه سبعة مشاريع مرتبطة بمحور تلك الدورة .

وتابع: كما قدمنا 10 نصوص مسرحية تجريبية، فاز منها 3 عروض، وتلك التجربة أثبتت أن لدينا كتابا بارعين في ذلك، وبحثنا عن وسيلة لإنتاج هذه النصوص، كما قدمنا مشروع العروض التجريبية القصيرة، وسنقدم فيه ثمانية عروض في اليوم، وكل تلك الأفكار وجدنا أن المجتمع كان متعطشا لها، بالإضافة أننا وجدنا أن هناك أزمة في المهرجانات العربية، وفكرنا عمل شبكة للمهرجانات، وسيكون هناك اجتماع تأسيسي لتنسيق المواعيد بين المهرجانات وتبادل العروض المسرحية والخبرات.

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك ،و تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.