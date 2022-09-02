شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وسيمون وسميرة عبد العزيز فى افتتاح مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل افتتاح الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، والتي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني ، والفنانة سيمون ، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز ، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ، والفنان محسن منصور ، والدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة العربية للمسرح و أحمد أبو رحيمة رئيس أيام الشارقة المسرحية والفنانة الأردنية أمل الدباس ، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ، ولفيف من المسرحين والفنانين العرب والأجانب وكذلك المصريين .

وقدم حفل الافتتاح النجم أحمد وفيق والإعلامية چاسمين طه زكي ، وبدأ الحفل بمقدمة استعراضية شارك فيها مقدمو حفل الإفتتاح، وتلى ذلك فيلم وثائقى قصير يحتوى على تفاصيل الدورة الـ 29 من المهرجان ، ومراسم الحفل من إخراج الفنان شادى سرور .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني،وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومهندس الديكور حازم شبل.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية .