- 1/28
- 2/28
- 3/28
- 4/28
- 5/28
- 6/28
- 7/28
- 8/28
- 9/28
- 10/28
- 11/28
- 12/28
- 13/28
- 14/28
- 15/28
- 16/28
- 17/28
- 18/28
- 19/28
- 20/28
- 21/28
- 22/28
- 23/28
- 24/28
- 25/28
- 26/28
- 27/28
- 28/28
شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وسيمون وسميرة عبد العزيز فى افتتاح مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر
وقدم حفل الافتتاح النجم أحمد وفيق والإعلامية چاسمين طه زكي ، وبدأ الحفل بمقدمة استعراضية شارك فيها مقدمو حفل الإفتتاح، وتلى ذلك فيلم وثائقى قصير يحتوى على تفاصيل الدورة الـ 29 من المهرجان ، ومراسم الحفل من إخراج الفنان شادى سرور .
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني،وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر ومهندس الديكور حازم شبل.
ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية .