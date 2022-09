شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الإيمى تقيم حفل استقبال لمرشحيها بحضور الموسيقار هشام نزيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة جوائز الإيمى، حفل استقبال للفنانين المرشحين لجوائزها، بحضورالموسيقار هشام نزيه، بعد ترشحه لجائزة الموسيقى التصويرية عن مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب.



هشام نزيه فى حفل استقبال المرشحين لجوائز الإيمي



حفل استقبال جوائز الإيمي



جوائز الايمي



هشام نزيه

وكان المخرج محمد دياب قد أعلن ترشح مسلسله "Moon Knight" إلى 8 جوائز إيمى منها فى فئة التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية، معتبرا أن الترشح تكليل بالنجاح لسنتين من عمله كمخرج ومنتج منفذ.

وكتب دياب على صفحته على "فيس بوك": "‏فخور إن مون نايت ترشح لـ 8 جوائز إيمى.. عن التمثيل والتصوير والأكشن والملابس والصوت والموسيقى التصويرية للموهوب هشام نزيه.. سنتين من حياتى كمخرج رئيسى ومنتج منفذ كللوا بالنجاح ده! الحمد لله".

مسلسل Moon Knight من إخراج الثلاثى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمى سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لى من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مى القلماوى.

ويدور المسلسل الجديد حول شخص يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ويمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel.