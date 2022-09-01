"إيده ناعمة كإنه إنسان".. ياسمين صبري تطعم "نسناس" لب سوري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تطعم "نسناس" لب سوري، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها على موقع "إنستجرام".

وعبرت ياسمين صبري في مقطع الفيديو عن دهشتها، قائلة: "يا جماعة إيده ناعمة وكإنه إنسان"، وتابعت إطعامه بـ"اللب السوري"، وعلّقت مبتسمة: "بالهنا والشفا يا ميشو".

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، أعلنت خوضها سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل درامي جديد، لم تعلن أي تفاصيله عنه.

ووجه أحد متابعي ياسمين، على إنستجرام، سؤالا لها، جاء فيه: "ليكي أدوار في مسلسلات رمضان 2023؟"، لترد قائلة: "أيوة إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.