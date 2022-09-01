ماذا قالت دنيا سمير غانم عن "مربوحة" في "الكبير أوي 6"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت النجمة دنيا سمير غانم، عن رأيها في الفنانة الشابة رحمة أحمد التي جسدت شخصية "مربوحة" بالجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي".

وقالت دنيا، عن "مربوحة" في لقاء لها على راديو "إنرجي إف إم": "مربوحة جميلة جدا وشاطرة أوي.. ما شاء الله، هي مكنتش بتعمل (هدية) وعملت شخصية جديدة بطريقتها وشخصيتها وكانت حلوة أوي بصراحة".

وأضافت: "الكبير أوي عمل جميل جدا وبيضحك، وبحب كل ممثلي العمل، وبحب المسلسل، ولما مشيت منه، كنت مضايقة، ولكن جوايا حاجات كتير تانية عايزة أطلعها".

وتحدثت عن موقع تصوير المسلسل، قائلة: "(المزاريطة) مليانة ناموس حقيقي، وكل فريق العمل عارف ده".

وغابت النجمة دنيا سمير غانم عن الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي"، وحلت بدلا منها الفنانة الشابة رحمة أحمد التي قدمت شخصية "مربوحة" خلال الأحداث الدرامية بالعمل.

مسلسل "الكبير أوي6" عُرض في دراما رمضان 2022 ، وشارك في بطولته أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد وغيرهم، ومن تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "تسليم أهالي" مع النجوم: هشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".