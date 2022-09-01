دنيا سمير غانم تجيب.. هل تشارك في موسم مسلسلات رمضان 2023؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة دنيا سمير غانم، عن موقفها من المشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2023.

وقالت دنيا، في لقاء لها على راديو "إنرجي إف إم": "لسه محتارة في رمضان الجاي، ما بين إني أعمل مسلسل أو فيلم مع المسرحية، لأني لما بعمل حاجات كتير ممكن أنهار منكم".

وأضافت: "نفسي أعمل الحاجة اللي الناس كلها تشوفها، وببقى عايزة أعمل حاجة لازم تكون مميزة".

وتواصل دنيا سمير غانم، حاليا العمل على مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "أنستونا" مع المخرج خالد جلال، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين.

يذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "تسليم أهالي"، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".