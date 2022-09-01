"شبابي بيدفن تحت الباروكة".. ماذا قالت دنيا سمير غانم عن دورها في "الكبير أوي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت النجمة دنيا سمير غانم، عن تجربتها في مسلسل "الكبير أوي" مع النجم أحمد مكي.

وقالت دنيا، في لقاء لها على راديو "نغم إف إم": "أنا بحب كل ممثلي العمل، وبحب المسلسل، ولما مشيت منه، كنت مضايقة، ولكن جوايا حاجات كتير تانية عايزة أطلعها".

وأضافت: "كنت بقف أقولهم يا جماعة شبابي بيدفن تحت الباروكة والجلابية.. عايزة أعمل حاجة تانية".

وغابت النجمة دنيا سمير غانم عن الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي"، وحلت بدلا منها الفنانة الشابة رحمة أحمد التي قدمت شخصية "مربوحة" خلال الأحداث الدرامية بالعمل.

مسلسل "الكبير أوي 6" عُرض في دراما رمضان 2022 ، وشارك في بطولته أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد وغيرهم، ومن تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.