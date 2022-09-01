ياسمين صبري تنشر صورًا بـ"الروب".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها، صورًا لأحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة ياسمين صبري بـ"الروب" إعجاب متابعيها، حيث علّق أحدهم: "جورجينا العرب"، وأضاف آخر: "قمر"، وثالث: "حلوة أوي" وغيرهم.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، أعلنت خوضها سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل درامي جديد، لم تعلن أي تفاصيله عنه.

ووجه أحد متابعي ياسمين، على إنستجرام، سؤالا لها، جاء فيه: "ليكي أدوار في مسلسلات رمضان 2023؟"، لترد قائلة: "أيوة إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.