ديانا حداد توجه رسالة لـ ولي العهد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، على تقديم التهنئة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول عيد ميلاده.

وكتبت ديانا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "كل عام وولي عهد السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان بألف خير.. نسأل الله لسموك الصحة والسعادة وطول البقاء.. ميلاد ولي العهد 37".

وفي يوليو الماضي، عادت الفنانة اللبنانية ديانا حداد إلى الساحة الغنائية من خلال ألبوم غنائي جديد يحمل اسم "ديانا حداد 2022"، يتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات، والألبوم من إنتاجها الخاص، وبدأت في طرحه من خلال أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلامًا ولحنًا على قناتها بموقع "يوتيوب".

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع إيفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، لتتم عملية الميكس مع مصطفى عبد الرضا، والماستر مع سليم سلامة، والأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، وكلمات الشاعر عدنان الأمير، وتوزيع موسيقي ومكس وماسترينج حسام كامل.

كل عام و ولي عهد #السعودية سمو الأمير #محمد_بن_سلمان بألف خير