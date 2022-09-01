شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يستأنف تصوير فيلم "شلبى" الأسبوع المقبل بعد تغيير الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المخرج بيتر ميمى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "شلبى" مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف أسبوع بسبب تغيير الديكورات، حيث وضع بيتر خطة للانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل قبل نهاية شهر سبتمبر من أجل التفرغ لمسلسله الجديد "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز وتأليف عبد الرحيم كمال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك في بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز وروبى شاركا كضيفا شرف في فيلم "كيرة والجن" المعروض حالياً في السينمات، والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.