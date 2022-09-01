شكرا لقرائتكم خبر عن "الحلق" أحدث أغاني سعد لمجرد باللهجة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب سعد لمجرد، على قناته بمنصة يوتيوب، أغنية بوب باللهجة المصرية بعنوان "الحلق" ، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد.

يذكر أن الفنان سعد المجرد طرح مؤخراً أغنية "من أول دقيقة"، بالتعاون مع الفنانة إليسا، التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب"، إذ حققت 236 مليون مشاهدة.

كما احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التى طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر سعد صور و فيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام.

وكان سعد لمجرد حقق نجاحات كبيرة فى الأغنيات التى قدمها باللهجة المصرية أبرزها "عدى الكلام، وأنتى حياتى" وأخيرا "من أول دقيقة" .