شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال رئيسا لقطاع الإنتاج الثقافى لعام آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، قرارا بتولى المخرج خالد جلال رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وذلك لمدة عام آخر .

من جانبه وجه جلال الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، على ثقتها، وقال إنه سيبذل المزيد من الجهد، للمساهمة فى إنجاز خطة عمل الوزارة بصورة مشرفة .

وكان "خالد جلال" قد حصل على منحة فى الإخراج المسرحى وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية فى الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة فى ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة .

تولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفنى، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015 .

وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفنى فى مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق فى الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية .

كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، وبعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التى تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات".