شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يجسد شخصية مايسترو وقائد أوركسترا فى فيلم "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أكرم حسنى من تصوير مشاهده كضيف شرف فى أحداث فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى والذى يتواصل تصويره حالياً بشكل يومى، ويجسد أكرم خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

ويعد أكرم حسنى وأحمد فهمى من أكثر الأصدقاء فى الوسط الفنى الذين يظهران كضيوف شرف فى أعمال كل منهما، حيث اجتمعا لأول مرة فى فيلم "كلب بلدي" عام 2016، وفى العام التالى قدما سوياً مسلسل "ريح المدام" فى شهر رمضان من عام 2017 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها.

بعد ذلك ظهر أحمد فهمي كضيف شرف في مسلسل "الوصية" عام 2018، وفى نفس العام ظهر أكرم كضيف شرف فى فيلم "الكويسين" وكذلك مسلسل "الواد سيد الشحات" عام 2019، وعادا للاجتماع سوياً فى مسلسل "رجالة البيت" عام 2020، وبعدها ظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" رمضان الماضى.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.