شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان أمين العسال بمسجد الحامدية الشاذلية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الفنان أمين العسال بمسجد الحامدية الشاذلية يوم الأحد المقبل الموافق 4 سبتمبر 2022 بعد صلاة المغرب.

وشيع جثمان الفنان أمين العسال بمسجد السيدة نفيسة، وحرص على الحضور كل من الفنان محمد عز وضياء عبد الخالق ومحمد العدل وعمر عبد العزيز والأب بطرس دانيال، ليُدفن بمقابر الأسرة بمنطقة منشية ناصر.

كما حضر أيضا الفنان مراد مكرم وحمزة العيلى والمخرج أشرف فايق لتشييع جثمان الفنان أمين العسال الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض فى أحد المستشفيات.

وأدى الحضور صلاة الجنازة على جثمان الفنان الشاب أمين العسال بمسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.

وتوفى أمين العسال عقب تدهور حالته الصحية ما استلزم دخوله المستشفى قبل وفاته، حيث حرص على نعيه عدد من زملائه سواء ممن عمل معهم في البرامج أو الأعمال الفنية كما أنه نجل الفنانة سهير طه حسين.