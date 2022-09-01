شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات الأفلام المصرية فى شباك تذاكر أمس الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد شباك التذاكر المصرى ايرادات تخطت مليون جنيه ليلة أمس الأربعاء 1 سبتمبر، وجاءت هذه الإيرادات موزعة على 6 أفلام معروضة حاليًا، وهم "تسليم أهالى، و"الدعوة عامة"، و"خطة مازنجر" إضافة إلى الأفلام المستمرعرضها منذ عيد الأضحى وهى "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم"، وننشر إيرادات الأفلام أمس .

تسليم أهالى": 312 ألف جنيه

أضاف الفيلم 312 ألف جنيه أمس الأربعاء، لتكون المحصلة الاجمالية للفيلم 22 مليوناً و100 ألف جنهي، وهو بطولة دنيا سميرغانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

كيرة والجن": 251 ألف جنيه

حصيلة إيرادات الفيلم وصلت 110 مليون جنيه، كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

عمهم": 170 ألف جنيه

حصد الفيلم 170 ألف جنيه أمس الأربعاء، تضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الفترة المقبلة ويصل إلى المليون الـ 50 فى شباك التذاكر، والعمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.

بحبك: 172 ألف جنيه

اضاف الفيلم 172 ألف جنيه أمس الأربعاء، لتخطى ايراداته الاجمالية 50 مليون جنيه، ويشهد الفيلم أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

الدعوة عامة: 34 ألف جنيه

حقق الفيلم 34 ألف جنيه أمس الأربعاء، لتصل حصيلة ايراداته إلى مليوناً و300 ألف جنيه، وهو تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

خطة مازنجر: 89 ألف جنيه

وصلت ايرادات الفيلم الاجمالية إلى مليون جنيه، وهو بطولة ياسمين رئيس في بطولة فيلم "خطة مازنجر" حمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع شركة سينرجى فيلمز .