شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تستثمر نجاح "بحبك" بعملين فى السينما والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح فيلم "بحبك" الذى شاركت النجمة هنا الزاهد فى بطولته أمام النجم تامر حسنى، تستعد "هنا" لبطولة مسلسل جديد من نوعية الـ10 حلقات للعرض على المنصات، بعنوان "سيب وأنا أسيب" من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان ومن المقرر بدء تصويره الشهر المقبل فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وفى سياق آخر تستكمل هنا الزاهد تصوير فيلم "مستر إكس" الذى يجمعها بزوجها أحمد فهمى، ويشارك فى بطولته أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه فى اطار كوميدى رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان 2019 وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التى تم عرضها بالسعودية فى ديسمبر من العام الماضى.

وقدمت هنا الزاهد البطولة المطلقة الأولى العام الماضى خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من 40 حلقة وإخراج خالد الحلفاوى، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولى لأحمد" وأخيراً أمانى وتهانى".

ويعرض لهنا الزاهد حالياً فيلم "بحبك" الذى انطلق فى موسم عيد الأضحى السينمائى، وهو تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد سمر محمد متولى وعدد آخر من الفنانين.