رانيا يوسف تُعلق.. كيف ودعت أنغام إجازة الصيف؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة أنغام، على توديع الإجازة الصيفية لهذا العام 2022، بمقطع فيديو جديد لها.

ونشرت أنغام، الفيديو، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "يعني كده خلاص الإجازة خلصت؟".

وعلّقت الفنانة رانيا يوسف على رسالتها، قائلة: "آه للأسف".

فيما جاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "كفاية حلاوة وجمال بقى"، "خمسة امواه"، "القمر كله والشياكة كلها"، "الملكة"، "يا قمر يا عسل" وغيرها.

يذكر أن الفنانة أنغام أحيت مؤخرا حفلًا غنائيا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وافتتحت بأغنيتها "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

واستقبل الجمهور أنغام وظهورها على المسرح بحفاوة كبيرة، بالهتاف والتصفيق، ويشهد الحفل حضور عدد كبير من محبيها وجمهورها، كما حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر.