صور| حنان مطاوع تودع الصيف بـ"البوركيني".. ورانيا يوسف تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة حنان مطاوع، صورة لأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت مطاوع، صورة وهي ترتدي "البوركيني"، وعلّقت: " أنا عارفة إن في ناس كتير مبتحبش الصيف بس هو صديقي المفضل".

وعلّقت الفنانة رانيا يوسف قائلة: "وصديقي أنا كمان".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر" من المهرجان الكاثوليكي للسينما.

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول امرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي 2022، بمسلسل "وجوه" بطولة أحمد وفيق، عابد العناني، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي ابراهيم.