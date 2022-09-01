"مش بمزاجي" طارق الدسوقي يكشف أسباب اختفائه عن الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان طارق الدسوقي إنه شارك في حوالي 80 عمل درامي، و15 فيلم سينمائي، و15 عمل مسرحي، بالإضافة للعديد من السهرات التلفزيونية، لكنه توقف بداية من عام 2011 عن المشاركة في الأعمال الفنية، لعدم قناعته بمستواها الفني.

وقال طارق الدسوقي أثناء استضافته عبر برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية "النهار": "بعد الثورتين 25 يناير و30 يونيو، حصل حاجة مش طبيعية في الدراما ومستني الأعمال اللي بيتقدم، قعدنا 5 و 6 سنين بنقدم أعمال بعيدة عن هويتنا، بكل ما تحمله من عادات وقيم، وتقاليد ولغة، مش الأشياء اللي أنا كنت بقدمها ولا اللي اتربينا عليها، ولا اللي صاغت عقولنا ووجداننا على مدار سنين".

وأضاف: "كان لازم أبعد لفترة، لأن الدنيا اختلط الحابل بالنابل، الناس مش عارفة مين الصادق ومين الكداب، حتى في برامج التوك الشو، الإعلام كله بشكل عام، مكانش تفكير في اعتزال ومخطرتش على بالي لحظة واحدة، ولا كنت غضبان، هي كانت حالة تروي لحد ما المناخ العام يتصلح، و يؤهلني إني أنا أشارك، والسنتين تلاتة الأخيرة، وابتدت الشركة المتحدة للإعلام تهيمن على سوق الدراما وابتدوا أعمال جيدة تناقش موضوعات مهمة، فعايز أرجع بقى، مش عارف إزاي، لأن تلات إربع المؤلفين أو المخرجين أو المنتجين الموجودين حاليا أنا معرفش ومتعاونتش معاهم قبل كده، حتى لو تعاونت، صعب قوي أكلم منتج أعرفه أو مخرج أقوله أنا مش معاك ليه؟، أو أنا عايز اشتغل، مقدرش أعملها، صعبة، السنتين تلاتة اللي فاتوا الابتعاد مكانش بمزاجي".