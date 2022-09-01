شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأفلام السعودية تشارك فى مهرجان فينيسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك هيئة الأفلام السعودية فى الـدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائى فى إيطاليا، والذى يستمر حتى 10 سبتمبر الجارى، ويجذب المهرجان كل عام جمهوراً سينمائياً عريضاً عبر فعاليات تتضمن عروضاً سينمائية وجلسات نقاش موسعة بمشاركة شخصيات عالمية، فضلاً عن تكريم عددٍ كبيرٍ من الأسماء السينمائية.

وتهدف هيئة الأفلام من مشاركتها في هذا المهرجان الدولي إلى تعزيز وجودها في المحافل العالمية، وتكثيف علاقاتها بصناع الأفلام في العالم عبر الجلسات الحوارية واللقاءات الثنائية، والترويج لبرنامج الحوافز الذي تنفذه الهيئة بهدف استقطاب الإنتاجات السينمائية الدولية للتصوير داخل المملكة، حيث ستقدم الهيئة في المهرجان ورش عمل لعرض مزايا البرنامج على صناع الأفلام والمنتجين السينمائيين الدوليين.

وتتضمن مشاركة هيئة الأفلام تسليط الضوء على صناعة الأفلام في المملكة والتجارب الناجحة فيها، ودعم المواهب السعودية من خلال تعزيز حضورها في المنصات السينمائية الكبرى وإيجاد فرص التطوير والنمو لها عبر الشراكات الدولية الفاعلة.

ويعد مهرجان فينيسيا أقدم المهرجانات السينمائية في العالم وأحد أكبر خمسة مهرجانات سينمائية في الوقت الحالي، حيث يلتقي فيه أهم صنّاع الأفلام الدوليين، إلى جانب ما يعرضه من أفلام تُمثل الاتجاهات الفنية المؤثرة في السينما العالمية.