شكرا لقرائتكم خبر عن "إيجار قديم" يجمع شريف منير ومحمد الشرنوبي وصلاح عبدالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم شريف منير لبطولة مسلسل جديد بعنوان "إيجارقديم" من 30 حلقة وتأليف عمرو الدالى وإخراج طارق رفعت للعرض خلال الفترة المقبلة، والمسلسل دراما اجتماعية تلقي الضوء على قضايا وظواهر مهمة، إذ تدور أحداثه حول عدد من الحكايات الإنسانية التي تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبدالله إنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر بدء تصوير خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى للعرض نهاية شهر أكتوبر المقبل على شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن شريف منير قدم آخر أعماله، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة العام الماضى، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

أما المنتج كريم أبو ذكرى فقدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "مكتوب عليا" من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.