شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يروج لحفله الغنائى فى كندا الشهر المقبل: منتظركم جمهورى الحبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحيي النجم صابر الرباعى، حفلاً غنائيًا فى كندا يوم 8 أكتوبر الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم صابر الرباعى باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



صابر الرباعى

وكتب صابر الرباعى، عبر حسابه على تويتر:"جمهورى الحبيب فى كندا انا بانتظركم يوم 8 اكتوبر".

وطرح النجم صابر الرباعي أحدث أغانيه على يوتيوب التي تحمل اسم "الشياكة"، من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحده دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك".

كما طرح الرباعى، أغنية تحمل اسم "سلملى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

وكان صابر الرباعي قد أحيا حفلا غنائيا في باريس منذ أيام، حيث كشف عن فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه على انستجرام، وعلق عليه: "وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لإحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية..الشهيرة Les Folies Bergère.