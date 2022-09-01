شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الفنى الـ 63 لأوركسترا القاهرة السيمفونى.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الموسم الفنى الـ 63 لأوركسترا القاهرة السيمفونى بحفل يقام بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان وعازف البيانو أحمد عصمت مع كورال اكابيلا تدريب مايا جيفينريا وذلك فى الثامنة مساء السبت 3 سبتمبر على المسرح الكبير .



اوركسترا القاهرة السيمفونى

يتضمن البرنامج عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية منها افتتاحية دونا ديانا لـ إميل فون رزنتشك ، رقصات مجرية لـ برامز ، اغنيتان من أوبرا الناى السحرى لـ موتسارت ، فانتازيا الكورال لـ بيتهوفن، رقصات من جالانتا لـ سلطان كودالى ، كابريتشو إيطالى لـ بيتر تشايكوفسكى.

يذكر أن الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفونى 2022 - 2023 يشمل مجموعة من العروض المميزة التى تضم مختارات من كلاسيكيات الموسيقى الغربية اضافة الى سلاسل حفلات نوعية تلقى الضوء على عدد من المؤلفين والاعمال النادرة والهامة اضافة الى استضافة نخبة من القادة والسوليستات المصريين والعالميين .