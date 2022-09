شكرا لقرائتكم خبر عن هل توم كروز الممثل الأكثر ثراءً في العالم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نجم Top Gun ثروة كبيرة من خلال أدائه فى أفلام ناجحة للغاية لسنوات، وعاد توم كروز إلى دائرة الضوء بعد عرض الجزء الجديد من فيلم"Top Gun"، وكسب كروز ملايين الدولارات خلال مسيرته على الرغم من مواجهته لبعض الانخفاضات القاسية.

عرف النجم دائمًا أنه يريد أن يكون ممثلاً، لذلك حصل على أول دور رئيسي له في " Risky Business" بعد تخرجه من المدرسة الثانوية وانتقل وقتها إلى مدينة نيويورك، ثم انفجرت حياته المهنية، وقام بدور البطولة في العديد من الأفلام ذات الدخل المرتفع ووفقًا لـ IMDb ، تعامل كروز مع المنتجين في 23 فيلمًا مختلفًا، واليوم ، تقدر قيمة الممثل بـ 600 مليون دولار ، وفقًا لتقرير Celebrity Net Worth.

وكروز لديها 40 عامًا من العمل في التمثيل وعمل في 50 فيلمًا، وفقًا لما ذكره موقع IMDb. وفقًا لصحيفة The Sun ، حققت أفلامه 9.5 مليار دولار في شباك التذاكر.

تأتي أمواله بشكل أساسي من الأفلام التي مثل فيها ولكن راتبه يختلف من فيلم إلى فيلم على سبيل المثال، قام بتحصيل مبلغ ضخم قدره 100 مليون دولار عن فيلمي War of the Worlds و Mission: Impossible 2 ، لكنه حصل على 6.7 مليون دولار فقط من فيلم Lions for Lambs.، وبالمثل ، بينما حصل على 23 مليون دولار عن فيلم "Edge of Tomorrow" ، دفع له فيلم "Knight and Day" 11 مليون دولار.

وهناك أيضا رواتب بعض أفلامه غامضة مثل فيلم The Mummy الذي كاد أن يفشل في شباك التذاكر، في حين أنه معروف بشكل أساسي بكونه الممثل الأعلى أجرًا في العالم ، فقد حقق كروز ثروة كمنتج أيضًا.

ومع ذلك، هل كروز حقًا هو أغنى ممثل في العالم؟ هو واحد منهم، نعم ، لكنه ليس على رأس القائمة، حيث ان براد بيت لديه ثروة بقيمته بـ 300 مليون دولار، وذا روك تبلغ ثروته 800 مليون دولار. تقدر ثروة الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو بـ 260 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth.

يوضح هذا أنه على الرغم من أن كروز قد لا يكون الأكثر ثراءً، إلا أنه أحد الممثلين الأعلى أجراً ولديهم صافي ثروة أكبر من معظم الممثلين المشهورين في هوليوود.