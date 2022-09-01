شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيته ويعلق: إعلانات كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف النجم محمد صبحى، عن تقدمه ببلاغ في مباحث الإنترنت ضد منتحل شخصيته، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



محمد صبحى

ونشر محمد صبحي، عبر حسابه على فيس بوك، صورة من المنشور المزيف الذي تضمن إعلان عن فرصة للشباب والمراهقين لدخول الوسط الفني، وكتب قائلا:" تم إبلاغ مباحث الإنتر نت عن صاحب هذا البوست المزيف بتهمة النصب واستقطابه للمراهقين".

وأضاف:" كما أنه يقوم باستغلال اسم الفنان محمد صبحي والمخرج محمد فاضل، في إعلان كاذب لم يصدر عنهما، نرجو من الجميع عدم التعامل مع أي شخص أو جهة غير الصفحة الرسمية".

كما سيبدأ النجم محمد صبحى قريبا بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة .. إتعملها .. بلوك" التي مقررا عرضها مع بداية الموسم الشتوي لتكون ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.