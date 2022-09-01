شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الممثلة العالمية آن هيشى يطلب من المحكمة الحصول على ثروة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الابن الأكبر لممثلة الراحل آن هيشى بطلب لتولى مسؤولية ملكية والدته بعد وفاتها دون وصية، حيث توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها فى حادث سيارة الشهر الماضى، ووفقًا للوثائق القانونية، تقدم Homer Heche Laffoon البالغ من العمر 20 عامًا بطلب فى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس هذا الأسبوع للسيطرة على ثروة والدته.



ابن آن هيشى

فى التماسه إلى المحكمة، يشير لفون إلى أن الورثة الوحيدين الوحيدين لممتلكات والدته هو وشقيقه الأصغر أطلس وهو قاصر.

ومع ذلك، يقول أيضًا إنه من غير الواضح مقدار الأموال أو الممتلكات التى كانت لدى Heche ، 53 عاما، قبل وفاتها، وأكد هومر أن الممتلكات الشخصية لوالدته ودخلها السنوى كان "غير معروف"، كما يطلب لفون من المحكمة تسمية الوصى القانونى لأخيه.

وكان الطبيب الشرعى قد كشف عن سبب وفاة الممثلة العالمية آن هيشى بشكل رسمى حيث توفت، بسبب استنشاق الدخان والإصابات الحرارية، بعد حادث السيارة المفجع، حسبما نشر موقع الديلى ميل.

وتوفت آن هيشى عن عمر يناهز 53 عامًا بعد أسبوع واحد من حادث السيارة الذى يعتقد أنها كانت تقودها وهى تحت تأثير الكوكايين فى لوس أنجلوس.

وقالت الشرطة إن هيشى التى كان تعانى من الإدمان، كانت نسبة الكوكايين بجسدها أثناء القيادة عالية وتعرضت لإصابات خطيرة.

وكان أصدقاء وعائلة الممثلة العالمية آن هيشي، قد أعلنوا أنها توفيت أولا دماغيًا بشكل رسمى وستُخرج من أجهزة دعم الحياة، وذلك بعد تعرضها لإصابة دماغية فى حادث سيارة فى لوس أنجلوس، الأسبوع الماضى، حيث أصيبت حينها إثر اصطدام سيارتها الذى نتج عنه اشتعال النيران فى السيارة.