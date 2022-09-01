شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "Triangle of Sadness" يكرم شارلبي دين ويقول: موتها المفاجئ صدمة ومأساة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج السويدي روبن أوستلوند عن الموت المفاجئ لتشارلبي دين، نجمه فيلمه الحاصل على السعفة الذهبية "Triangle of Sadness"حيث نشر أوستلوند إشادة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلاً إن وفاتها كانت "صدمة ومأساه، إنه لشرف كبير أن أعرفها وأعمل معها، كانت تشاربى تتمتع بالعناية والحساسية التى رفعت زملائها وطاقم الفيلم بأكمله"

وأضاف اوستلوند: "إن التفكير في أنها لن تكون إلى جانبنا في المستقبل يجعلني حزينًا للغاية".



تشارلبي دين

سيُعرض فيلم "Triangle of Sadness" لأول مرة في أمريكا الشمالية في تورنتو وسيُعرض في مهرجان نيويورك السينمائي، سيطلقه نيون في الولايات المتحدة في 8 أكتوبر.

في الفيلم ، تلعب تشارلبي دور البطولة جنبًا إلى جنب مع هاريس ديكنسون التي تشكل معها زوجين من المشاهير على الموضة ، تمت دعوتهم في رحلة بحرية للأثرياء.

كانت تشاربي قد لعبت دور البطولة في فيلم جنوب إفريقيا "Spud" بالإضافة إلى الجزء التكميلي "Spud 2: The Madness Continues". ظهرت أيضًا في سلسلة DC Comics "Black Lightning" على The CW ، من بين أفلام وعروض أخرى.