شكرا لقرائتكم خبر عن أليك بالدوين يعود للتمثيل بعد حادث فيلم "Rust" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم انتهاء القضية إلا أن الممثل العالمى أليك بالدوين يستعد للعودة للتمثيل مرة أخرى، فيما يعتبر أول مشاركة فنية له منذ حادث إطلاق النار الذى أودى بحياة مصورة سينمائية وإصابة المخرج، كما تأتى تلك الأخبار بعد أيام من الكشف عن نتائج تقرير الطب الشرعى فى القضية، حسبما نشر موقع geo.tv.

وحسب التقرير كشف أن أليك بالدوين الذى لم يقدم أى أداء فنى منذ حادثة إطلاق النار فى موقع تصوير فيلم "Rust" العام الماضي، يستعد للمشاركة فى مسرحية بعنوان "Art"، ومن المحتمل أن يتم تقديم العرض الأول لها فى الربيع المقبل.

المسرحية التى تدور أحداثها فى باريس وكتبت فى الأصل باللغة الفرنسية، هى عبارة عن هجاء فى عالم الفن بدأه رجل ثرى يشترى لوحة بيضاء باهظة الثمن، وفاز العرض، الذى قام ببطولته سابقًا ألفريد مولينا، وفيكتور جاربر، وآلان ألدا فى نيويورك، بجائزة تونى لعام 1998 لأفضل مسرحية، وكانت آخر مسرحية رئيسية ظهر فيها أليك بالدوين فى برودواى كانت بعنوان "Orphans" فى عام 2013.

ويعتبر هذا العرض أول مشاركة فنية لأليك بالدوين منذ حادث إطلاق النار عام 2021 الذى أودى بحياة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز أثناء تصوير فيلم "Rust" فى نيو مكسيكو، والذى حدث بينما كان الممثل يحمل سلاحًا مليئًا بالذخيرة الحية.