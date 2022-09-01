شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على جثمان أمين العسال ودفنه بمقابر منشية ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مراسم تشييع جثمان الفنان امين العسال بمسجد السيدة نفيسة، وحرص على الحضور كل من الفنان محمد عز وضياء عبد الخالق ومحمد العدل وعمرعبد العزيز والأب بطرس دانيال، ليُدفن بمقابر الأسرة بمنطقة منشية ناصر.

كما حضر أيضا الفنان مراد مكرم وحمزة العيلي والمخرج اشرف فايق لتشييع جثمان الفنان امين العسال الذي وافته المنية امس بعد صراع مع المرض في إحدى المستشفيات.

وأدى الحضور صلاة الجنازة على جثمان الفنان الشاب أمين العسال بمسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.

وتوفى أمين العسال أمس عقب تدهور حالته الصحية ما استلزم دخوله المستشفى قبل وفاته، حيث حرص على نعيه عدد من زملاءه سواء ممن عمل معهم في البرامج أو الأعمال الفنية كما أنه نجل الفنانة سهير طه حسين.

وحرص قطاع كبير من المشاهير ما بين الفنانين والمذيعين على نعي الشاب امين العسال الذى رحل عن عالمنا مؤخراً مخلفاً حالة كبيرة من الحزن ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي ما بين كل من نعوه بكلمات مؤثرة عكست محبتهم الشديدة له، وهو الأمر الذي حصل مع الإعلامي شريف مدكور الذى عبر عن حزنه بشدة قائلاً : "مش قادر اصدق اني بكتب كده، الله يرحمك يا امين".

في حين نعاه المؤلف عبد الرحيم كمال ببوست مطول عبر فيس بوك أكد خلاله أنه لا يعرفه معرفة مقربة، ولكنه وجد حب الناس له بشكل كبير، مؤكداً انه شعر وكأنه فقد شخص قريب جداً، منه رغم أن معرفتهما لم تتعدي حدود موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، من خلال البوستات خفيفة الظل له.

اما المخرج خالد جلال فكتب اعرف انك سعيد لأنك ستلتقى بالغالية والدتك، وانك مطمئن لانك طيب القلب، في حين كتب بطرس دانيال : "بقلوب حزينة نودع اخينا، الفاضل، والرائع، وصاحب الواجب امين العسال"، كما وصفته الفنانة وفاء صادق بالأخ.



























































