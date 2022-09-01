شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم وحمزة العيلي أول الحاضرين لتشييع جثمان الفنان أمين العسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد كل من الفنان مراد مكرم وحمزة العيلي والمخرج أشرف فايق والمطرب علي الألفي إلى مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان الفنان أمين العسال الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

ووصل منذ قليل جثمان الفنان الشاب أمين العسال، إلى مسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، لأداء صلاة الجنازة عليه، على أن يشيع الجثمان إلى مثواه الاخير، وذلك بعدما عانى من المرض حتى توفى أمس في أحد المستشفيات.

وتوفى أمين العسال أمس عقب تدهور حالته الصحية، إذ حرص على نعيه عدد من زملاءه سواء ممن عمل معهم في البرامج أو الأعمال الفنية كما أنه نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين.

وحرص قطاع كبير من المشاهير ما بين الفنانين والمذيعين على نعي الشاب أمين العسال الذى رحل عن عالمنا مؤخراً مخلفاً حالة كبيرة من الحزن ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي ما بين كل من نعوه بكلمات مؤثرة عكست محبتهم الشديدة له، وهو الأمر الذي حصل مع الإعلامي شريف مدكور الذى عبر عن حزنه بشدة قائلاً : "مش قادر اصدق اني بكتب كده، الله يرحمك يا امين".

في حين نعاه المؤلف عبد الرحيم كمال ببوست مطول عبر فيس بوك أكد خلاله أنه لا يعرفه معرفة مقربة، ولكنه وجد حب الناس له بشكل كبير، مؤكداً انه شعر وكأنه فقد شخص قريب جداً، منه رغم أن معرفتهما لم تتعدي حدود موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، من خلال البوستات خفيفة الظل له.

أما المخرج خالد جلال فكتب اعرف أنك سعيد لأنك ستلتقى بالغالية والدتك، وأنك مطمئن لأنك طيب القلب، في حين كتب بطرس دانيال : "بقلوب حزينة نودع أخينا، الفاضل، والرائع، وصاحب الواجب امين العسال"، كما وصفته الفنانة وفاء صادق بالأخ.



























































