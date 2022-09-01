بالصور.. مراد مكرم في جنازة أمين العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان مراد مكرم، على حضور جنازة الفنان مين العسال بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

كما حضر الجنازة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنانة ميريت الحريري، والمخرج عمر عبدالعزيز، وعدد من أقارب وأصدقاء أمين العسال.

ورحل أمين العسال عن عالمنا مساء أمس الأربعاء بأحد المستشفيات بعد صرع طويل مع المرض، ويشيع جثمانه اليوم من مسجد لسيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وقدم خلال مسيرته أدوارا صغيرة كما عمل بتقديم وإعداد البرامج.

كما عمل بعدد من القنوات، وقدم أمين العسال برنامج بعنوان "فص برلنت" عبر موقع يوتيوب، تحدث فيه عن رموز وقامات فنية.