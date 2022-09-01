من هي الفنانة سهير طه حسين والدة أمين العسال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء الفنان ومقدم البرامج أمين العسال بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى عدد من نجوم الفن "العسال" عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم المخرج تامر حمزة، المنتج هشام سليمان، المخرج خالد جلال، الكاتب عمرو محمود ياسين، الفنان حمزة العيلي.

"أمين" هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عنها:

_ ولدت بالقاهرة في 13 ديسمبر 1946.

_ عام 1969 تخرجت من معهد التربية الموسيقية.

_ شاركت في عدد من المسرحيات والأعمال الدرامية وقامت بالغناء أيضا في هذه الأعمال.

_ عملت عام 1969 في التدريب على فن الباليه بدار الأوبرا المصرية

_ في الإذاعة قدمت أعمالا هامة منها: "هالة والحرمان"، "سر الغائبة"، "حكاية الأستاذ حسن".

_ أبرز أعمالها في المسرح "حدث في وادي الجن"، "الابن الأكبر"، "أبو زيد الهلالي"،

_ شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها: "العودة"، "القضاء في الإسلام"، "الورثة المحترمون"، "الثأر قبل الحب أحيانا"، "الزيني بركات"، "عمرو بن العاص" وغيرها.

_ في السينما أيضا قدمت عددا من الأعمال منها: "الكلمة الأخيرة"، "العاشقة"، "الخبز المر"، "الجلسة سرية"، "معركة النساء".

_ كان آخر أعمالها الفنية قبل وفاتها بأشهر قليلة وهو مسلسل "أستاذ الجليل رفقا بنا".

_ رحلت الفنانة سهير طه حسين عن عالمنا في 25 مايو 2000 عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.