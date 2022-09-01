"ولادك في رقبتنا يا حبيبي".. مراد مكرم ينعى أمين العسال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان مراد مكرم عبر حسبه الرسمي بموقع فيسبوك، الفنان أمين العسال الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتب "مكرم": "روحت خلاص يا حبيبي؟ مشيت؟.. كنت فاكر إنك هتقوم زي كل مرة.. معلش استريحت يا حبيبي، تعبت أوي في الآخر".

وتابع: "بس فضلت برضو بتضحك، إنت شخصية لن يجود بها الزمن تاني يا حبيبي، إلى لقاء قريب أو بعيد كما يريد الله، ولادك في رقبتنا يا حبيبي ماتخافش".

ورحل أمين العسال عن عالمنا مساء أمس الأربعاء بأحد المستشفيات بعد صرع طويل مع المرض، ويشيع جثمانه اليوم من مسجد لسيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وقدم خلال مسيرته أدوارا صغيرة كما عمل بتقديم وإعداد البرامج.

كما قدم أمين العسال برنامج بعنوان "فص برلنت" عبر موقع يوتيوب، تحدث فيه عن رموز وقامات فنية.