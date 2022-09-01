عمرو محمود ياسين ينعى أمين العسال بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المؤلف عمرو محمود ياسين، الممثل ومقدم البرامج أمين العسال، التي وافته المنية مساء أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض.

وكتب "ياسين" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "معلش يا أمين إنت مقدرتش المرة دي، كل مرة كنت بتبقى قوي وتهزم مرضك وتقوم تهزر وتضحك وتسخر من كل شيء، لكن ربنا أراد إنه يريحك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

ورحل أمين العسال عن عالمنا أمس بأحد المستشفيات بعد صرع طويل مع المرض، ويشيع جثمانه اليوم من مسجد لسيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وقدم خلال مسيرته أدوارا صغيرة كما عمل بتقديم وإعداد البرامج.