فولة واتقسمت نصين.. شقيقة داليا مصطفى تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور معها – «شاهد»

كتب امير فتحي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:50 مساءً - شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة من إجازتها الصيفية.

ظهرت داليا برفقة شقيقتها “شيماء”، وتعمّد الثنائي الظهور بلوك صيفي بسيط، وتركتا شعرهما منسدلا بشكل بسيط وعفوي يناسب أجواء الصيف المبهج.

وتفاعل متابعي داليا مع الصورة وتغزلوا في جمال وأناقة شقيقتها، ووصفها البعض بأنها تتمتع بمواصفات ملكات الجمال، وتوقع البعض أنها إذا اتجهت للتمثيل ستحقق نجاح وشهرة كبيرة.

لكن اللافت للانتباه أن كل من الشقيقتان تتمتع بطابع خاص من الجمال جعلها تتميز عن غيرها الأخرى رغم تشابه الملامح بينهما، فشقيقة داليا تتمتع بشعر أسود وبشرة قمحاوية وملامح هادئة.

داليا مصطفى تُثير الجدل بعدد من الصور أثناء إجازتها الصيفية

وتقضي الفنانة داليا مصطفى إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، وتعرض يوميا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالاتها علي البحر وكانت أبرزها إطلالة الكاش مايوه.

وظهرت داليا مصطفي في الصور علي شاطئ البحر، مرتدية كاش مايوة باللون الأصفر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع قبعة صيفية باللون البيج.

كما تألقت داليا مصطفى بإطلالة كاجوال أمام البحر في لحظات الغروب، وحرصت على الظهور بتسريحة شعر الكيرلي وملامحها الطبيعية دون التكلف في مستحضرات التجميل، وظهرت في صورة سيلفي أخرى قامت بمشاركتها عبر خاصية الاستوري، برفقة زوجها الفنان شريف سلامة، مما نال إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال داليا مصطفى

وكانت الفنان داليا مصطفى قد قدمت آخر أعمالها مسلسل «الحرير المخملي» والذي تم اقتباسه عن رواية تحمل نفس الاسم والتي ألفتها أميمة عز الدين، وتدور أحداث المسلسل في مراحل زمنية مختلفة تبدأ من الثمانينات مرورًا ببداية الألفية الثناية وحتى وقتنا هذا.

مسلسل «الحرير المخملي» يأتي من بطولة النجم مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، سامي مغاوري، هالة فاخر، طارق صبري، العمل من سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، شادي أسعد، وحمدي التايه، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة داليا مصطفى، عبّرت عن رفضها أن تكون محل النجمة نيللي كريم في مسلسلها الأخير «فاتن أمل حربي» الذي قام ببطولته زوجها النجم شريف سلامة، وقالت إن الأخير لو تعرض لها بالضرب كما كان يفعل ضمن أحداث المسلسل، فسيكون ردها هو الاعتداء عليه بالضرب فوراً، ووقتها لن يكرر فعلته.

داليا تلقت سؤالاً مباشراً خلال حوارها مع برنامج «البخت» على قناة «الشمس» حول ردة فعلها لو تحول زوجها شريف سلامة إلي شخصية سيف الدندراوي، وردت قائلة: «لو (شريف) بقى (سيف) أول حاجة هعملها إن القلم اللى هاخده هرده، أنا مش مع إن الست تتضرب وتسكت أبدًا، هتضربني هضربك فى نفس اللحظة، مش هيكررها تاني أبدًا».

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