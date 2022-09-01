شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مصطفى متولى ضيف شرف فى فيلم "مستر إكس" ويجسد دور شاب نوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عمر مصطفى متولى كضيف شرف في أحداث فيلم "مستر إكس" مع النجم أحمد فهمى والذى يتواصل تصويره حالياً، حيث انتهى "متولى" من تصوير مشاهده في أحداث العمل الذى يجسد فيه شخصية شاب نوبى يلجأ إلى أحمد فهمى لمساعدته في حل مشكلته.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

يذكر أن آخر ظهور لعمر مصطفى متولى، مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى 2021، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى في السينما فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.