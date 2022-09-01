شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى بعد نجاح حفل مهرجان القلعة: الله على حبك وجمالك يا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت النجمة نوال الزغبي، تعيش أجواء نجاح حفلها الذى أحيته في مهرجان القلعة مؤخرا، خصوصا أنه الأول لها في المهرجان، إذ تنشر كل يوم فيديو وصور عبر حسابها على تويتر بعبارات الحب و الامتنان مثل:"الله على جمال و حبك يا مصر، الله عليكى يا مصر".



نوال الزغبي عبر تويتر

وأحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلا غنائيا يوم الخميس الماضي رفع شعار كامل العدد بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، وقدمت من خلاله عدد كبير من أغانيها منها، عينيك كدابين وهنا القاهرة وانا بالي طويل وحبيته سنين طوال وروحي ياروحي والناس العزاز والحفلة وكنت فين والليالي رجعتني تاني واللي اتمنيته.

وقدمت النجمة نوال الزغبي خلال حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30 فريق "روح الشرق" على المسرح، والغناء معهم أغنية "الحفلة" وسط تفاعل كبير من الجمهور، ووجهت الشكر والتحية لهم قائلة: "كل الناس بتحبكم".

وأعربت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن سعادتها بالغناء علي مسرح مهرجان القلعة لأول مرة في تاريخها، قائلة: "ليا الشرف اني مع الجمهور المصري العظيم وفي القلعة التاريخية، وكل الحب والاحترام للشعب للمصري الذي احبه وربنا يحمي مصر ".