شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الإعلامية الكبيرة هالة سرحان فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هالة سرحان هي إحدى القامات الإعلامية الكبيرة ، فهي أشهر مذيعة قدمت الـ " توك شو" الفني ، ومازالت لقاءاتها وحلقاتها مع كبار النجوم يعاد عرضها وتنال إعجاب المشاهدين عبر عدة قنوات عملت بها .

اليوم 1 سبتمبر تحتفل الإعلامية الكبيرة هالة سرحان بعيد ميلادها ، وهي الإعلامية صاحبة الخبرة الطويلة في الميديا ونختار من مسيرتها 7 معلومات هي :

كانت الأولى على دفعتها فور تخرجها وتم تعيينها معيدة ومدرس مساعد بأكاديمية الفنون ، وقامت بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية وقامت بالتدريس في المعهد العالي للتذوق الفني في قسم الدراسات العليا، وسبق أن حصلت على منحة تدريس ودراسة في جامعة لويفيل كنتاكي .

هالة سرحان لم تكتف بعملها كمذيعة ولكنها اهتمت بالسينما ونجومها وأنتجت العديد من الاعمال ما بين أفلام ترفيهية وأفلام تحمل قيما فنية عالية ترفع اسم مصر فى المهرجانات.

صاحبة اللمسات الإعلامية والبرامج المتميزة على الشاشة العربية وكان كل النجوم يتمنون محاورتها لهم في برامجها بداية من برنامج خمس نجوم والسينما والناس والسينما والصيف وجانا الهوا وهالة شو

تم إدخال برامجها لكي تدرس في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا بـ"نيو يورك" كنموذج لتاثير القنوات الفضائية على المجتمعات العربية وشهد التليفزيون المصري مراحل متميزة من تفوق د-هالة سرحان خاصة مع برنامج (يا ناس يا هووه)والذي قدمته عام 1995 .

انضمت الدكتورة هالة سرحان إلى شبكة راديو وتليفزيون العرب في الفترة من عام 1993 حتى عام 1999 وكانت صاحبة البرامج الجماهيرية ذات الشعبية الأولى على الشاشة العربية ومنها برنامج يا هلا مع هالة سرحان وبرنامج الليلة مع هالة سرحان وبصراحة مع هالة سرحان وبعدها كانت "دريم" محطتها وعملت بها من عام 2000 حتى عام 2003 وبها قدمت برامج الهوا هوانا وهلا شو والحقيقة .

عملت الدكتورة هالة سرحان أيضا مذيعة في التليفزيون المصري ومقدمة لعدد من البرامج منها ترانزيت ومصر في عيون العالم وسيادة القانون ومن أرشيف السينما ، وهي قارئة نشرة باللغة الإنجليزية من عام 1972 حتى عام 1976 كما تمتلك سجلا صحفيا متميزا ، حيث شغلت منصب رئيس تحرير مجلة سيداتي سادتي ومدير عام الشركة الاعلامية العربية للطباعة والنشر ، ومدير عام المكتب الاعلامي لشبكة راديو وتليفزيون العرب ومقرر شعبة برامج المرأة والأسرة في راديو وتليفزيون العرب ونائب رئيس تحرير مجلة كل الناس وشريك في التأسيس والملكية ، ونائب رئيس تحرير مجلة سيدتي .