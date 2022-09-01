شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ديانا هشام تطمئن الجمهور بعد تعرض قدمها للحرق بماء مغلى:أنا زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمئنت الفنانة الشابه ديانا هشام كل محبيها عليها بعد إصابتها بحرق قدمها بسبب سقوط ماء مغلى عليها وقالت لـ لليوم السابع : أنا الحمدلله الآن أفضل ووجهت الشكر لكل من حاول الإطمئنان عليها أوالاتصال بها ولكل من دعا لها بالشفاء وأضافت انها مرت بوقت صعب جدا بعد تعرضها لهذا الحادث البسيط ولكن قدر الله

كانت ديانا قد أعلنت عن إصابتها بحرق بسيط في قدمها، وذلك عبر صورة نشرتها على خاصية الاستوري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت :" الحمد لله، وقع علي رجلي مايه مغلية".



بوست ديانا على انستجرام

حلت الفنانة ديانا هشام ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائها تحدثت عن شائعات خطوبتها التى انتشرت على السوشيال ميديا مؤخرا، كما تتطرقت فى حديثها عن أعمالها التى خاضتها فى عالم الدراما، وأنها تتمنى أن تعمل فى السينما، كما صرحت عن عشقها لفن تامر حسنى، وأنها تتمنى أن تتعاون معه فى عمل سينمائى.

وتحدثت ديانا خلال اللقاء عن صورتها مع النجم العالمى محمد صلاح، عندما قابلته بالصدفة فى الساحل الشمالى، حيث علقت قائلة:"الناس سابو كل حاجة فى صورتى مع محمد صلاح واتكلموا على الهوت شورت".

وكانت الفنانة الشابة ديانا هشام قد شاركت في بطولة مسلسل "أنصاف مجانين"، من بطولة أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمررشدي، حيث دارت أحداث العمل في 24 حلقة.