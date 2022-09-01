شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان أحمد سعد، حفلاً غنائياً في الساحل الشمالى، اليوم الخميس، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، إضافة إلى أغنياته التي طرحها مؤخراً من ألبومه الجديد.

ويتعاون النجم أحمد سعد في أغنية جديدة يطرحها خلال الفترة المقبلة من كلمات أكرم حسنى وتوزيع نادر حمدى وتشهد عدد من المفاجآت كما أكد سعد في تصريحات لـ"الخليج 365" معربًا عن سعادته بالعمل للمرة الأولى مع أكرم متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها.

وطرح أحمد سعد، خلال الأسابيع الماضية كليب "وسع وسع"، الذى ظهر فيه بنيولوك جديد "شعر أبيض" كما قدم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب من إخراج إسلام هشام.

"وسع وسع" رابع أغانى ألبوم أحمد سعد الجديد، كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وتم طرحها الن على اليوتيوب.

أحمد سعد طرح من قبل ثلاثة أغنيات من ألبومه "وسع وسع" وهى "عليكى عيون"، وهى من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو ، وتصدرت التريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية، وتخطت حاجز الــ 120 ملايين مشاهدة حتى الآن.. وطرح أيضا أغنية "بنادى عليك"، من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى فهد، وطرح أغنية "النفسية"، من كلمات صلاح مندى، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم.