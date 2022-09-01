رنا رئيس تودع الصيف على شاطئ البحر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة رنا رئيس جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمتطي حصانا على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة رنا على مقطع الفيديو قائلة: "آخر أيام الصيف"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "قمر"، وعلق آخر: "يا حلاوة الجمال ده".

وحلت الفنانة رنا رئيس مؤخرًا ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت الفنانة رنا رئيس، أنها تتمنى أن يكون عام 2022 أفضل من سابقه وأن تتحقق كل أمنيات الناس خلالها، مضيفة: "عام 2021 شهد عدد من الانجازات على الصعيد المهني، وهدفي الرئيسي أوصل لقلوب الناس".