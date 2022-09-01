الفنانة هندية: "ابن أخويا هددني بالقتل واستولى على الشقق بتاعتي" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت الممثلة هندية، أنها تعرضت للتهديد بالقتل من نجل شقيقها الذي استولى على شقتها التي اشترتها منذ سنوات.

وقالت هندية في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "كنت راجعة من العمرة ومعايا باسبور أخويا، ومعايا بطاقة ابنه، فاشتريت شقتين من جهاز الإسكان، وكتبت واحدة باسم أخويا، وواحدة باسم ابن أخويا، وعندي شقة باسمي قاعدة فيها، بعدها بشوية لقيت أخويا يقولي سلفيني 50 ألف عايز أدفعها مقدم شقة لابني يتجوز فيها، فقولتله مش معايا سيولة حاليا، لإني لسه مشترية شقتين وظروفي مش سامحة في الكاش يعني".

وتابعت: "مكانش يعرف إن فيه شقق باسمه هو وابنه، وأنا بدفع كل حاجتهم وأقساطهم، بعد سنتين، لقيته بيقولي ممكن بعد إذنك تديني شقة اقعد ابني فيها، وأول ما أخرج معاش هقسمه على الولدين، وأدفعلهم مقدمات، ونسيبلك الشقة، قولتله عايز أجرهم وأعيش من إيجارهم، لكن برضه قولتله حاضر، ومش عايزه ولا جنيه، مفيش مشكلة، قعد الولد في الشقة وتجوز وخلّف كمان".

واستكملت: "بعدها بسنتين، قالي الولد التاني غيران وعايز ياخد الشقة التانية، قولتله أنا مأجراها وعايشة من فلوس الإيجار، وبرضه قولتله بعد شهرين المستأجر يخرج وياخدها، المهم حبوا يقدموا غاز ومياه وكهربا، بيقولي تيجي معانا عشان تركبي لنا، فقولتله، الباسبور بتاعك معايا والبطاقة بتاعة عمرو ابنك معايا، وأخدت شقة باسمه، فقالي تمام، وأنا على وعدي زي ما أنا، وكل ده برضه محدش دفع جنيه".

وأضافت: "أخويا توفى بعدها بـ 7 سنين، فرحت أدفع القسط ربع السنوي للجهاز، فاكتشفت إنهم مكانوش بيدفعوا القسط الشهري، والشقق هتتسحب، المهم بعت الدهب ودفعت المتأخرات 57 ألف جنيه، قبل ما أخويا ما يموت كنت مشغولة في علاجه وبوديه مستشفيات وتوفاه الله، فعمرو ابن أخويا قالي إنه هيأجر الشقة، فقولتله دي مش بتاعتك هتأجرها إزاي؟، فقالي أهو اللي حصل، فاتصدمت وسكت، فقولت للتاني، وإنت يا عاطف ناوي تعمل إيه؟ فرد عليا: لا ياعمتي أنا اللي هيدخل الشقة اكسر رقبته قبل رجله، ده أبويا مات في الشقة، فالكلمة وجعتني وتخضيت".

وواصلت هندية حديثها: "قولت لإخواتهم أنا عايزه الشقق، وإنتوا عارفين إنهم بتوعي، وقولتلهم خدوا وقتكم لحد ما تلاقوا شقق وابعتولي المفاتيح، بعت ولاد عمامي برضه، فردوا عليهم فيما معناه، أعلى ما في خيلك اركبيه، رفعت قضية، والمحامي بتاعي برضه خدعني، بعد ما قالي تمام، وخسر القضايا، لإن على الورق الشقق باسمهم، وسكت بقالي 4 و5 سنين وشايلة حاطة في قلبي".

وعن تصاعد الأزمة وتهديدها، قالت: "بالصدفة حكيت القصة في فيديو، لقيته جاي امبارح بيخبط على الشباك، اطلعي يا كذا، ويا بنت كذا، وماسك سكينة في إيده، ومكنتش فاهمة بيقول إيه؟، ومش متخيلة؟، فجالي خرس ومكنتش عارفه انطق، انت طالعة تفضحينا على السوشيال ميديا، ده أنا شغال في محكمة شمال وهوريكي، وهعمل وأسوى، خرجت الساعة 3 بالليل، وطلعت على قسم شبرا، ومعايا صحبتي، وعملت المحضر وجابوه في المحضر انهارده، وكان ماشي بيقولي إنت لسه شفتي حاجة؟، يعني هو معموله محضر، وبيقولي إنت لسه شفتي حاجة؟، الولد مش طبيعي، وطبعا جايب وسايط، وعمل فيها الغلبان، وخرج من سرايا النيابة، وأنا اللي موظفاه أصلا، بوست الجزم عشان يتيعن، وأهو بيقول إنه هيقتلني، معرفش هيقتلني إزاي؟ الله أعلم؟، وأنا دخلت للمأمور بالليل مكانوش لسه جابوه، قولتله حرام عليكوا، الواد بيقول هيقتلني، هتستنوني لما أجيلكوا قتيلة، يا جماعة حرام عليكوا خدوا موقف، والخطوة الجاية المحامي بيقولي المحضر هيتحفظ، ويمضوه على عدم تعرض".