شكرا لقرائتكم خبر عن كوثر يونس: فخورة بمشاركة فيلمي My Girlfrien في مهرجان فينيسيا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشارك المخرجة المصرية كوثريونس بفيلمها القصير "صاحبتي" أو My Girlfriend في مهرجان فينسيا كأول فيلم روائي قصير مصري يشارك في تلك المسابقة علي مدار 79 دورة ، وقالت كوثر خلال مداخلة هاتفية لتلفزيون الخليج 365 مع الزميل الكتاب الصحفي جمال عبد الناصر، إن الفيلم روائي قصير وأنها متحمسة لمشاركة الفيلم في المهرجان و قالت أنها هي من قدمته للمهرجان حيث ارسلته " أونلاين " ، وجاءها الرد بعد ثلاثة أسابيع وكانت بالموافقة علي مشاركته وكان ذلك أمرا صادما لها لأنها لم تتوقع أن يتم الموافقة عليه ، وأضافت أن فكرة الفيلم فكرتها وأنها هي من انتجت الفيلم بتمويلها الشخصي.

وتحدثت كوثر عن فريق التمثيل وقالت إنه لولا فريق التمثيل لما استطاعت أن تصل لتلك النتيجة، موضحة أن الفيلم يختلف عن ما قدمته من قبل لأنه لا يحكي عنها ولكن يحكي عن صراعات أخرى تتعلق بها كأنثى، مشيرة إلى أن الفيلم يحمل روحها كأنثى والمشاكل التي تراها أمامه، حيث يتناول الفيلم مشاكل تحدث لفتاة في عامها الـ 20 وقالت أنها لا تفضل أن تضع فيلمها تحت أي تصنيف لأنه حينها سيفقد روحه.

وعلقت كوثر أنها لا تستطيع العمل بدون حماس فيجب أن يكون الحماس هو دافعها الأول حتى تستطيع أن تنجز العمل وهذا ما فعلته خلال تصوير هذا الفيلم حيث وضعت تحدي مع نفسها ومع كيفية تطابق الممثلين مع شخصيات الفيلم.

وعن شعورها بشأن ترشيح فيلمها في مهرجان كبير مثل فينسيا قالت أنها خائفة وفخورة في نفس الوقت وكلها حماس وتشعر بحمل لأن هذه المرة هي أول مرة تشارك في مهرجان بحجم مهرجان فينيسيا ولكنها متفائلة ، موضحة أن العرض الأول للفيلم سيكون يوم 9 سبتمبر المقبل"

وعن أعمالها القادمة قالت أنها تعمل على مشروعين، مشروع روائي طويل ومشروع تسجيلي طويل ، وأن مشروع الفيلم التسجيلي المقبل لها يحكي عنها و عن والدها وأنها متحمسة لبدء العمل عليه.