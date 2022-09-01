شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يحطم الأرقام القياسية بفيلمه الجديد " Top Gun: Maverick" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم فيلم توم كروز الجديد الأرقام القياسية في البوكس اوفيس، وأعاد الحياة مرة أخرى لمنصة نيتفليكس منذ بداية عرضه في 27 من مايو 2022 وهو فيلم إثارة أمريكي ومن إعداد و إخراج " جوزيف كوزينسكي" ومن إنتاج "جيري بروكهايمر" و"توم كروز" و"ديفيد إليسون" و من تأليف "إرين كروجر" و"أريك أرين سينجر" و"كريستوفر ماك كويري" ويشارك الممثل توم كروز في الفيلم كل من "فال كيلمر" و "مايلز تايلر" و "جينيفر كودلي" والعديد من النجوم.

وكانت نتفليكس قد اصدرت فيلم "The Mummy" عام 2017 وقام بدور جندي وجد مقبرة قديمة لملكة فرعونية ودون إدراك منه هو وصديقه الذي يقوم به "جاك جونسون" يطلقون العنان لروحها في العصر الحديث لتبدأ المغامرة من هنا ويشاركهم في العمل الممثلة "صوفيا بوتلة " وأنابيل واليس" و"راسل كرو".

وأصدرت منصة نتفليكس فيلم " The Mummy " في بريطانيا الأسبوع الماضي وظل الفيلم في الصعود ليصبح من ضمن اعلى عشرة مشاهدة على المنصة خلال الفترة الماضية رغم مرور خمسة أعوام على اصداره.

وكان نجاح فيلم " The Mummy " 2017 مفاجأ للبعض حيث تعرض للنقد من البعض وكانت هناك آراء متباينة حوله وأتى الفيلم كثاني أدنى تصنيف لتوم كروزعلى موقع Rotten Tomatoes حيث يجمع هذا الموقع تقييم النقاد لأي فيلم أومسلسل جديد يطرح على الساحة الفنية.